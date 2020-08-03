Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, как воспринял ситуацию, когда его освистали болельщики во время матча против Сан-Марино.

По словам футболиста, он не ожидал, что такое может произойти на матче сборной России. Он пояснил, что подобные инциденты обычно случаются на играх клубах, там это даже дает толчок.

«В сборной к такому я был не готов – и это моё упущение. Может, стоило даже замениться, но, с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации», — сказал Дзюба, слова которого приводит Sports.ru.

Футболист добавил, что после матча быстро сходил в душ и пошел в автобус. Он также отметил, что партнеры по команде подходили к нему, чтобы поддержать.»