Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оценила идею введения контрактов, которая появилась после ухода Алены Косторной в группу Евгения Плющенко.

Тарасова заявила, что не хочет обсуждать тему контрактов, так как это личное дело каждого. Она подчеркнула, что контракты существуют давно, однако не могут выполняться полностью, потому что дети уходят несовершеннолетними.

Тарасова добавила, что никогда не работала с контрактами и всегда сохраняла человеческие отношения с учениками и федерациями разных стран.

«И, слава богу, никто и никогда от меня не ушёл, это очень большая травма. И также, слава богу, меня никто не обманул», — сказала Тарасова, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, в пятницу, 31 июля, Этери Тутберидзе объявила, что Алена Косторная покидает ее группу.