Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на критику команды за неудачное выступление в минувшем сезоне Лиги чемпионов.

«Зенит» критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов — в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору», — написал Дзюба в открытом письме на Sports.ru.

Футболист признал, что «Зенит» должен был выходить из группы, но занял четвертое место. При этом он отметил, что команда всё же обыграла «Лион» и «Бенфику», а также сыграла вничью во Франции. По его мнению, в решающей игре с «Бенфикой» «Зениту» не хватило Себастьяна Дриусси и Ярослава Ракицкого, о чем уже говорил Сергей Семак.

Дзюба подчеркнул, что «Зенит» мог сыграть с «Лейпцигом» смелее, но не уверен, что это принесло бы пользу — можно было бы пропустить еще больше.

«Тогда бы все говорили: «Вот дураки, сидели бы в обороне, засушили бы и, может, даже где-то один заковыряли», — написал Дзюба.