Первый матч «Зенита» в новом сезоне чемпионата России будут комментировать Роман Трушечкин и Нобель Арустамян.

Игра, запланированная на вторник, 11 августа, будет транслироваться на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Первым соперником «Зенита» в сезоне-2020/21 станет волгоградский «Ротор», который поднялся в РПЛ из ФНЛ.

Старт первого тура состоится 8 августа, однако «Зенит» сыграет лишь во вторник, так как 7-го числа примет участие в матче за Суперкубок России. Соперником будет московский «Локомотив», занявший второе место в чемпионате страны.

Напомним, в минувшем сезоне «сине-бело-голубые» оформили золотой дубль, одержав победу и в чемпионате, и в Кубке России.