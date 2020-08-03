Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар анонсировала участие в телевизионном шоу Первого канала «Ледниковый период».

На своей странице в «Инстаграме» фигуристка написала, что пока не может поделиться подробностями, однако уже активно готовится к проекту и тренируется.

«Я понимаю, что сейчас самый популярный вопрос будет: с кем вы будете в паре? Предлагаю вам отгадать))) Есть варианты?)» — написала Татьяна.

Напомним, ранее стало известно, что в «Ледниковом периоде» выступит олимпийская чемпионка Елена Ильиных, ее партнером станет певец Влад Топалов. Супруга Топалова Регина Тодоренко также станет участницей проекта, ее партнером будет Роман Костомаров.

Также ожидается, что в шоу примут участие телеведущая и певица Ольга Бузова и также шоумен Владимир Маркони. Руководителем проекта является Илья Авербух.