Промоушен АСА объявил данные по видео-охвату турнира АСА 107, который состоялся 24 июля в Сочи, Краснодарский Край. Главным боем турнира стал поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

Статистику по просмотрам опубликовали в пресс-службе ММА.

Поединок Емельяненко vs Исмаилов набрал более 3,3 млн просмотров в социальных сетях АСА ММА («Инстаграм», «Вконтакте», «Твиттер» и др.)

Повтор боя на телеканале «Матч ТВ» принес еще 2,8 млн просмотров. На платформе Sportrecs видео боя посмотрело 1,489 млн человек. Еще 52 тысячи человек приобрели трансляцию боя по системе Pay-Per-View и смотрели ее в онлайне.

Напомним, главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова в третьем раунде. Бой был остановлен судьей, Александр Емельяненко получил технический нокаут.