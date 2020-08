Французская компания-производитель игр Ubisoft обновила цены на свои игры в российских онлайн-магазинах.

Многие бестселлеры от Ubisoft выросли в цене в конце июля, подорожав с отметки 1999 рублей до 2499 рублей. Изменились цены на Far Cry 5, Watch Dogs 2, Far Cry New Dawn. The Crew 2, Annp 1800. Также подорожали некоторые последние игры из линейки Assasin’s Creed.

Не во всех магазинах замечено повышение цены, как отмечает портал «Чемпионат.com». В Steam цена на Assasin’s Creed Odyssey осталась такой же, хотя на платформах EGS и Uplay она поднялась.

Старые игры компании немного упали в цене, к примеру Far Cry 4 (2014) подешевел на 250 рублей (1249 против предыдущей цены 1499 рублей), Rainbow Six Siege упал с 999 до 829 рублей.