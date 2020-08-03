Стало известно, когда пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию на базе УТЦ «Новогорск».

Расписание появилось на официальном сайте Федерации фигурного катания России. С 9 по 11 августа на главной арене будут выступать танцевальные дуэты, 10 августа состоится премьера ритм-танца, 11 августа — произвольного.

С 13 по 15 августа пройдут контрольные прокаты у спортивных пар, 14 и 15 августа соответственно пройдут презентации программ. Представители одиночного катания покажут короткие программы 18 августа, а произвольные — 19 августа.

С полным расписанием, включая тренировки, можно ознакомиться на сайте ФФККР.

Контрольные прокаты взрослой сборной России по фигурному катанию ФФККР планирует провести в Москве, на площадке ДС «Мегаспорт» в начале сентября.