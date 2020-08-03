Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменили прежний приговор по делу о двух драках в центре Москвы.

Мосгорсуд принял решение отменить приговор Пресненского суда города Москвы, вынесенный в мае 2019 года, и пересмотрел дело Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных и Александра Протасовицкого.

Как сообщает портал РИА Новости, Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина она осталась.

Реальный срок в новом приговоре Павла Мамаева был заменен на исправительные работы сроком на 1 год. Александру Кокорину был оставлен прежний срок (1 год и 6 месяцев, из которых футболист отсидел менее года в связи с содержанием в СИЗО и условно-досрочным освобождением).

Напомним, в октябре 2018 года компания Павла Мамаева и Александра Кокорина поучаствовала в избиении водителя ведущей Первого канала, а затем устроила потасовку в «Кофемании», где травмы получил чиновник департамента Минпромторга Денис Пак.