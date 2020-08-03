Мама российского футболиста Александра Кокорина Светлана Кокорина показала своим подписчикам детские фотографии сына в форме московского «Спартака».

Напомним, вчера, 2 августа, официально стало известно о переходе Кокорина в стан красно-белых.

«Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились», — написала Светлана под видеороликом с фотографиями Александра, отметив, что она будет молиться за сына, чтобы его желания совпадали с возможностями, а также за его здоровье.

Напомним, Александр Кокорин является воспитанником московского «Локомотива», также он выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит» и махачкалинский «Анжи», последние полгода карьеры форвард выступал за «Сочи».

Контракт Кокорина со «Спартаком» рассчитан на 3 года, также его можно будет продлить еще на один год.