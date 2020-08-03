Адвокат российского форварда московского «Спартака» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда оставить в силе обвинение по статье «Хулиганство».

Напомним, сегодня Мосгорсуд отменил предыдущий приговор по делу о двух драках, фигурантами которого стали Александр и Кирилл Кокорины, Александр Протасовицкий и Павел Мамаев.

Слова Стукаловой приводит портал РИА Новости.

«Мы не согласны с этим приговором, будем его обжаловать в кассационной инстанции… Со стороны Саши не было хулиганства», — заявила адвокат, подчеркнув, что Кокорина также следует оправдать по эпизоду с водителем Виталием Соловчуком.

Трем остальным фигурантам дела сняли статью «Хулиганство», Павлу Мамаеву заменили реальный срок на исправительные работу.