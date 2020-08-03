Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Елена Ильиных рассказала о том, что приходит в форму после родов.

В своем «Инстаграме» Ильиных выложила фотографию со своим партнером, танцором Сергеем Полуниным.

«Как быстро летит время… Дети рождаются, растут. Живот уходит, медленно, но уходит». Надо бы продолжить, но основная мысль была про живот», — написала фигуристка под фото.

Напомним, Елена Ильиных родила сына Мира в январе 2020 года в Майами, США. Два месяца после этого фигуристка скрывала факт родов, а затем сообщила о пополнении в семье.

После родов Елена Ильиных неоднократно заявляла, что хотела бы вернуться на лед. По данным СМИ, Ильиных примет участие в съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» в паре с Владом Топаловым.