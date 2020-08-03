Адвокат российского футболиста «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов оценил новое решение Мосгорсуда по делу о двух драках в центре Москвы.

Слова Бушманова цитирует портал «Чемпионат». По словам адвоката, возможность реабилитации они с подзащитным еще не обсуждали, поскольку надо добиться справедливого решения по делу. Бушманов подчеркнул, что кассационная инстанция могла сама оправдать троих фигурантов дела, но направила их в Мосгорсуд.

«Никто не хочет, чтобы законность действовала и применялась. Таким приговором только общество смешить. Это стыдно для правосудия», — заявил Бушманов.

Напомним, Павел Мамаев был оправдан по статье «Хулиганство», его реальный срок был заменен на исправительные работы. Наказание футболист давно отбыл, из колонии он освободился в сентябре 2019 года.