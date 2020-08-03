Бразильский полузащитник Малком был выбран лучшим игроком петербургского «Зенита» в июне-июне 2020 года.

Клуб провел опрос в официальном сообществе «Вконтакте», Малком набрал 27,23 процента голосов болельщиков (5542 голоса). На втором месте в голосовании расположился нападающий Артем Дзюба (22,82%, 4645 голосов), ненамного отстал обладатель третьего места Сердар Азмун, 21,06% голосов (4286).

Напомним, в конце июня возобновился сезон в чемпионате России по футболу, Малком принял участие в семи матчах розыгрыша РПЛ, а также в двух играх кубка. Футболист сделал дубль в ворота московского ЦСКА, а также забил «Сочи». Также бразилец отметился голевой передачей в матче с московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России.