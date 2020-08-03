Российская футболистка Надежда Карпова подписала контракт с «Эспаньолом».

О подписании россиянки «Эспаньол» объявил на официальном сайте. Срок нового контракта — до 30 июня 2021 года, соглашение рассчитано на один сезон.

Сейчас Надежде Карповой 25 лет, последние несколько лет она играет в чемпионате Испании по футболу. С 2017 по 2018 год Карпова играла за «Валенсию», а в 2019 году перешла в «Севилью», за которую сыграла 20 матчей и забила 6 мячей. После ухода из «Севильи» интерес к Карповой имели «Челси», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рединг».

В России Карпова выступала за такие клубы, как «Зоркий» и «Чертаново», на молодежном уровне выступала за «Россиянку». Также футболистка с 2016 года играет за женскую сборную России по футболу.