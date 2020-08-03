Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил, в чем сложность перехода Алены Косторной в академию Евгения Плющенко.

Слова Когана цитирует RT. По словам гендиректора ФФККР, в федерацию не поступили документы по переходу ни от Косторной, ни от Плюшенко, но когда они появятся, решение может быть только одно.

«Выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — сказал Коган, добавив, что федерация не запрещает переходы от тренера к тренеру и не может обязать спортсмена тренироваться у конкретного специалиста. Проблема заключается в том, что трансферное окно закрыто: переходы между школами регистрируются с 1 апреля по 31 мая.

Напомним, о переходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стало известно в пятницу, 31 июля.