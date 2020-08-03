Российская телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова примет участие в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

В новом сезоне шоу Бузова встанет в пару с олимпийским чемпионом Сочи Дмитрием Соловьевым. Фотографии с тренировки пары появились в официальном «Инстаграме» телешоу.

«Желаем Ольге продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте!», — говорится в подписи к фотографиям.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Елена Ильиных в новом сезоне «Ледникового периода» будет кататься с Владом Топаловым, а Регина Тодоренко встанет в пару с Романом Костомаровым. Также участие в шоу подтвердила двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, однако пока неизвестно, с кем из звезд она будет выступать в паре.