Российская фигуристка, тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о переходе Алены Косторной в группу Евгения Плющенко.

Слова фигуристки цитирует портал «Спорт день за днем». «Почему она так поступила? Каждый спортсмен сам кует своё счастье. Значит, на данный момент Алёна решила, что для неё так будет лучше», — отметила Гербольдт, добавив, что когда спортсмен начинает думать о переходе, эти мысли живут в его голове и фигуристом руководят эмоции.

«Это не первый и не последний случай, когда спортсмен уходит от тренера. Видимо, Косторная и Трусова нашли в Жене то, что их привлекло», — заявила Гербольдт, добавив, что это могут быть как контракты, так и просто взаимоотношения. Со стороны фигуристкам могло показаться, что система Плющенко лучше.

Напомним, о переходе Алены Косторной в академию Евгения Плющенко стало известно в июле 2020 года.