Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о том, продолжит ли он работать на телевидении после назначения на руководящий пост в «Зените».

В интервью РИА Новости Аршавин заявил, что теперь намного реже будет появляться на телевидении. «Моя главная работа теперь в «Зените», — отметил специалист. По словам Аршавина, его еще можно будет увидеть в на «Матч ТВ», поскольку договоренность с руководством есть, однако он хотел бы сосредоточиться на работе в клубе.

«Плацдарм работы большой, я несу ответственность за многие направления. Больше вижу себя в футболе, чем на телевидении», — заявил Аршавин.

Напомним, ранее Андрей Аршавин стал директором по спортивным вопросам департамента «Зенита» по развитию молодежного футбола.