Российский вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение к своим подписчикам в «Инстаграме».

В своем аккаунте футболист выложил видео, обратившись к подписчикам.

«Решил показаться вам на глаза и развеять все сомнения и мифы, что инстаграм не мой и веду его не я», — сказал Акинфеев, отметив, что дальше будет интереснее, а он сам, как ученик, привык к этой социальной сети за прошедшую неделю.

«Надеюсь, что мы дальше вместе с вами пойдем в наш путь. Поэтому не сомневайтесь — это я. Всем хорошего дня и всем большой привет», — сказал Акинфеев.

Полное видеообращение можно увидеть в «Инстаграме» Игоря Акинфеева.

Аккаунт в «Инстаграме» Игорь Акинфеев завел неделю назад, 28 июля.