«Каролина Харрикейнс» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Игра прошла на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины».

В составе «Каролины» счет в матче открыл россиянин Андрей Свечников на пятой минуте. В первом периоде «Нью-Йорк» успел сравнять счет благодаря стараниям Артемия Панарина, реализовавшего большинство.

В начале второго периода Свечников сделал дубль (22-я минута), а спустя еще минуту Джордан Мартинук сделал счет 3:1 в пользу «Каролины».

Окончательный счет в этом матче установил Андрей Свечников, на 55-й минуте оформивший хет-трик.

Напомним, это уже вторая победа «Каролины» в серии с «Нью-Йорком», первая игра прошла 1 августа и завершилась со счетом 3:2.