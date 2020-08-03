Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о том, что связывает его с Россией.

В новом выпуске видеоблога «Зенита» на ютуб-канале клуба Ловрен продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным, которая была сделана во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ловрен рассказал, что попросил о президента России о фотографии, и в этот момент в кадр влез его апртнер по команде Лука Модрич. В 2018 году сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира, где уступила сборной Франции.

Напомним, Деян Ловрен перешел в петербургский «Зенит» из «Ливерпуля», сумма трансфера составила около 12 млн евро по разным оценкам. Сегодня, 3 августа, Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с новым клубом.