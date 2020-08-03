Спарринг-партнер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в зале AKA Джош Томсон рассказал о том, когда боец собирается завершить карьеру.

Слова Томсона цитирует Sportsport.ba. «Он собирается сразиться с Сен-Пьером, и мы его больше не увидим. Это сто процентов. Он всегда хотел остаться непобежденным», — заявил спарринг-партнер россиянина.

Также Томсон отметил, что у Хабиба Нурмагомедова было желание перейти в полусредний вес и выиграть титул UFC в нем, однако этого не случится.

Напомним, следующий бой Хабиба Нурмагомедова пройдет в октябре 2020 года: россиянину предстоит защитить титул чемпиона UFC в легком весе в поединке против американца Джастина Гэтжи. До этого Хабиб защитил пояс дважды: он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.