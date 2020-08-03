Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал об аналитической работе в национальной команде и методах оценки тренеров.

«Провели подробный анализ спортсменов за последние два года. Коррекция видна уже сейчас, спортсмены настроены работать», — заявил Польховский в эфире «Матч ТВ», добавив, что биатлонисты на сборе в Рыбинске с огромным желанием работают по плану тренерского состава.

«Самой главной оценкой нашей работы будет выступление в зимний период времени», — подчеркнул Польховский, отметив, что сейчас команда нарабатывает все необходимое, чтобы в сезон спортсмены могли выступать достойно.

Напомним, сейчас мужская сборная России проходит второй подряд сбор на базе в Рыбинске с новым старшим тренером команды Юрием Каминским.