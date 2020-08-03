Новый розыгрыш чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября. Информацию об этом сообщила пресс-служба лиги на официальном сайте.
Решение по датам сезона-2020/21 было принято советом лиги после того, как этот вариант одобрило большинство клубов Серии А. Розыгрыш нового чемпионата завершится 23 мая.
В эти же выходные (18-19 сентября) начнется и новый сезон чемпионата Германии по футболу.
Сезон-2019/20 завершился в субботу, 1 августа. Победу в чемпионате Италии за несколько туров до конца одержал туринский «Ювентус», команда выиграла Серию А в девятый раз подряд. Второе место занял миланский «Интер», на третьей строчке расположилась «Аталанта» из Бергамо. Четвертое место занял римский «Лацио», форвард этого клуба Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы».
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