Хорватский защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился впечатлениями о своей первой поездке на «Газпром-Арену».

Видеоролик, в котором новичок «Зенита» рассказал о своих впечатлениях, вышел в официальном «Твиттере» клуба. Ловрен отметил, что играл в России на ЧМ-2018, однако на арене в Санкт-Петербурге еще не был.

«Снаружи стадион выглядит как космический корабль, а изнутри — даже еще живописнее», — сказал Ловрен, отметив, что надеется на скорое возвращение болельщиков на трибуны.

Защитнику понравились интерьеры стадиона в голубых цветах, а также раздевалка «Зенита».

«А еще поле было не внутри стадиона, а снаружи — непривычно для меня. Словом, я впечатлен!» — заключил Ловрен.

Напомним, сегодня, 3 августа, Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и провел первую тренировку в составе «Зенита».