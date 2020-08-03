Главу Спортивно-технического комитета московской федерации фигурного катания Олег Овсянников рассказал о сложностях перехода Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Овсянников отметил, что пока нет бумаги с разрешением перехода от школы «Самбо-70» и самого Евгения Плющенко — то не о чем говорить, переход остается слухом.

Подписать бумаги о переходе может не только Этери Тутберидзе, но и другие представители «Самбо-70», однако, по словам Овсянникова, могут возникнуть проблемы с финансированием.

Овсянников добавил, что в конечном итоге решает президиум, в котором заседает тренер Елена Чайковская. «Всегда федерация была за спортсмена, мы шли навстречу, делали исключения. Чемпионку Европы выкинуть на улицу — согласитесь, тоже поведение неправильное», — заключил Овсянников.