Деян Ловрен впервые потренировался с «Зенитом», Кокорин и Мамаев услышали новый приговор по старому делу, а «Каролина» продолжает побеждать «Рейнджерс»: главные новости спортивного мира в традиционном дайджесте от Nevasport.

Ловрен провел первую тренировку в «Зените»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен провел первую тренировку с командой. Фотографии с занятия были опубликованы в «Инстаграме» сине-бело-голубых. 31-летний хорватский защитник прибыл в расположения «Зенита» в воскресенье, 2 августа. Футболист уже выбрал игровой номер — шестой.

Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрели. Мамаев оправдан по статье «Хулиганство«

Российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину отменили прежний приговор по делу о двух драках в центре Москвы. Мосгорсуд принял решение отменить приговор Пресненского суда города Москвы, вынесенный в мае 2019 года. Как сообщает портал РИА Новости, Кирилл Кокорин, Протасовицкий и Мамаев были оправданы по статье «Хулиганство». У Александра Кокорина в деле она осталась.

«Каролина» разгромила «Рейнджерс» во втором матче серии. У Панарина — шайба, у Свечникова — три

«Каролина Харрикейнс» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Игра прошла на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины». В составе «Каролины» хет-триком отметился россиянин Андрей Свечников, забросивший по шайбе в каждом из таймов. Еще одну шайбу забросил Джордан Мартинук, «Нью-Йорк» ответил шайбой Артемия Панарина.

Карпова подписала контракт с «Эспаньолом»

Российская футболистка Надежда Карпова подписала контракт с «Эспаньолом». О подписании россиянки «Эспаньол» объявил на официальном сайте. Срок нового контракта — до 30 июня 2021 года, соглашение рассчитано на один сезон. Сейчас Надежде Карповой 25 лет, последние несколько лет она играет в чемпионате Испании по футболу. С 2017 по 2018 год Карпова играла за «Валенсию», а в 2019 году перешла в «Севилью».

Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной в Новогорске

Стало известно, когда пройдут контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию на базе УТЦ «Новогорск». С 9 по 11 августа на главной арене будут выступать танцевальные дуэты, с 13 по 15 августа программы представят спортивные пары. Представители одиночного катания покажут короткие программы 18 августа, а произвольные — 19 августа.