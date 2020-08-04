Grounded — это survival-экшен от студии Obsidian, в котором игроки берут на себя роли уменьшенных до размера насекомых подростков. Игра вышла на ПК и Xbox One в раннем доступе 28 июля и не только показала неплохой пиковый онлайн в день выхода, но уже заняла первое место в недельном чарте Steam.

В Grounded персонаж игрока должен потреблять достаточное количество еды и воды, в ином случае он будет терять здоровье из-за голодания или обезвоживания. Субъекты, с которыми придется взаимодействовать в игре — различные насекомые: пауки, пчелы, клещи, богомолы и божьи коровки. Разные насекомые служат разным целям. Например, пауки — один из хищников, который будет выслеживать игроков, божьи коровки могут приводить игроков к источникам пищи, а тлю можно готовить и употреблять в пищу. Любопытно, что в Grounded есть функция для игроков, страдающих арахнофобией, которая позволяет решать, насколько страшными будут пауки.

В первые 48 часов после запуска Grounded собрала более одного миллиона пользователей, несмотря на то что игра также доступна всем обладателям подписки Microsoft Xbox Game Pass. По словам геймдиректора проекта Адама Бреннеке, команда разработки осталась в полном восторге от поддержки, которую игре оказали геймеры. Он отметил, что Obsidian Entertainment планирует выпускать обновления для Grounded каждый месяц, начиная с 27 августа.

В еженедельном чарте игра Obsidian Entertainment смогла обойти комплект устройств виртуальной реальности Valve Index VR Kit, который был лидером прошлой недели, а теперь занял второе место по продажам. Продукт от Microsoft не первую неделю удивляет сильными продажами в магазине Valve: в топ-10 лидеров сразу четыре проекта от издательства — кроме Grounded, здесь можно найти Sea of Thieves, Halo: The Master Chief Collection, а также предзаказы Microsoft Flight Simulator. Игра Death Stranding от Хидео Кодзимы продолжает падать: после резвого старта на первом месте игра начала быстро терять позиции и уже занимает десятое место. Важно отметить, что места в рейтинге занимаются на основе выручки, а не количества проданных копий.