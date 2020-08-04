ATP может лишить Открытый чемпионат США рейтинговых очков в ответ на намерение организаторов турнира ужесточить медицинский протокол.

По информации Marca, руководство US Open собирается дисквалифицировать всех игроков, члены команд которых заболеют коронавирусом. АТР данную идею не поддерживает.

Напомним, старт Открытого чемпионата США запланирован на 31 августа, турнир должен пройти в Нью-Йорке и продлиться до 13 сентября. Он станет вторым турниром «Большого шлема» в нынешнем сезоне: ранее из-за пандемии был отменен Уимблдон. «Ролан Гаррос» перенесен на сентябрь.

Ранее австралиец Ник Кирьос и итальянец Фабио Фоньини отказались от участия на US Open.