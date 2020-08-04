Нападающий «Зенита» Малком может продолжить карьеру в испанской «Севилье».

Как сообщает Estadio Deportivo, 23-летний бразилец остался недоволен опытом выступления в российском чемпионате и хочет перейти в одну из европейских топ-лиг. Источник утверждает, что в услугах форварда заинтересована «Севилья». За игроком следит лично спортивный директор клуба Рамон Мончи.

При этом на данный момент «Севилья» не может оплатить приобретение Малкома и предложить ему высокую зарплату, но ситуация может измениться, если бразилец открыто выразит желание покинуть «Зенит». В таком случае цена на игрока может упасть, а сам он согласится на понижение оклада.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» прошлым летом, его покупка обошлась сине-бело-голубым в 40 миллионов евро.