Президент UFC Дана Уайт сообщил, что ирландец Конор Макгрегор не появится в октагоне в 2020-м году. Недавно Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

«У него нет контракта на бой в этом году. И он не получит поединка в этом году. Конор Макгрегор не будет драться в 2020-м… Я гарантирую, он не будет драться в 2020-м», — заявил Уайт, слова которого приводит Barstool Sports.

Напомним, последний поединок Макгрегор провел в январе 2020 года: он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на счету ирландца 22 победы при четырех поражениях в 26 боях в смешанных единоборствах.

Ранее Конор отреагировал на слова Хабиба Нурмагомедова в адрес Джастина Гэтжи.