Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прошлой осенью хотел покинуть туринский клуб и перейти в парижский «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает France Football, португалец остался недоволен игрой «Ювентуса» в матче против московского «Локомотива» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. На встрече с руководством клуба Роналду высказал свое недовольство, а позже сообщил, что хочет перебраться в «ПСЖ».

Криштиану заинтересован в возможности выступать вместе с нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром. Однако из-за пандемии коронавируса португальцу пришлось отказаться от своей идеи. При этом окружение игрока сообщает, что его трансфер был очень вероятен до приостановки сезона.