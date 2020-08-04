Серия Гран-при во фигурному катанию в сезоне-2020/21 может пройти в нестандартном формате. Как сообщает Kyodo, Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует полностью отменять соревнования.

При этом источник не уточняет, как именно изменится формат турнира. Ранее, напомним, юниорская серия Гран-при была полностью отменена.

Решение о проведении взрослой серии Гран-при должно было быть принято еще в понедельник, 3 августа, однако ISU не сделал официальных заявлений. Распределения спортсменов по этапам также еще не было. Пока неизвестно, состоятся ли соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 18 миллионов, почти 700 тысяч человек погибли, более 11 миллионов — выздоровели.