Согласно официальной статистике на вторник, 4 августа, в России зафиксированы 5 159 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 861 423, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 185 601 инфицированного заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 144 человека. Всего за все время пандемии зафиксирован 14 351 летальный случай. За последние 24 часа 7 878 пациентов выписаны по выздоровлению, всего 653 593 россиянина успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 244 097 инфицированных, из них 691 — за последние сутки. В Московской области 64 076 зараженных, из них новых случаев — 161. В Санкт-Петербурге добавилось 158 пациентов, всего 32 103 инфицированных.