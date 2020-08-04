Новичок петербургского «Зенита» защитник Деян Ловрен сможет дебютировать за сине-бело-голубых в матче за Суперкубок России.

7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» «Зенит» встретится с «Локомотивом», занявшим второе место в чемпионате страны.

При этом команда Сергея Семака останется без голкипера Андрея Лунева, который по-прежнему восстанавливается после травмы, и защитника Йордана Осорио, отсутствующего в расположении клуба. Также не сыграет полузащитник Далер Кузяев: его контракт с «Зенитом» истек 31 июля, но после первого тура РПЛ стороны планируют возобновить переговоры о продлении сотрудничества.