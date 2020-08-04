Португальский полузащитник английского «Лестера» Адриен Силва может стать футболистом московского «Спартака».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его информации, москвичи проявляют интерес к 31-летнему португальцу, однако пока прогноз по сделке отрицательный, поскольку «Спартак» получил негативный скаутский отчет по хавбеку.

Отметим, срок текущего контракта Силвы с «Лестером» истекает летом 2021 года, поэтому цена игрока не будет меньше. Последние два сезона Адриен Силва играл в составе «Монако» на правах аренды.

В завершившемся сезоне он провел 22 встречи за клуб и сделал две результативные передачи.

Ранее агентство, представляющее интересы бразильского защитника «Атлетико Минейро» Гуги, отреагировало на интерес к нему со стороны «Спартака».