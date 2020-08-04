Стало известно, сколько заработает московский ЦСКА благодаря заключенному соглашению с «ИКС Холдинг».

Как сообщает сайт «Москва.ру», который ссылается на «Коммерсант», за два года сотрудничества ЦСКА получит более 1 миллиарда рублей. Отмечается, в прошлом сезоне бюджет армейцев составлял около 65 миллионов долларов. До «ИКС Холдинга» армейцы с 2013 года сотрудничали с ПАО «Россети».

«ИКС Холдинг» — российская многопрофильная ИТ-группа, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом. Теперь на экипировке «армейцев» появятся логотипы холдинга: они будут размещены на передней части формы.

Логотипы «ИКС Холдинга» будут нанесены на борта «ВЭБ Арены» — домашнего стадиона ЦСКА, а также на всю печатную продукцию клуба. Логотип холдинга также будет интегрирован в видеоролики клубного телевидения — CSKA TV.