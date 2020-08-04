Разговоры вокруг скандального ухода Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе по-прежнему не утихают. Да и как им утихнуть, если каждый день появляются новые подробности: вчера гендиректор ФФККР Александр Коган заявил, что в этом сезоне Косторная сможет выступать только за школу «Самбо-70».

Трансферное окно в фигурке — интересное явление, но первым делом в глаза бросается другой момент: если переход не был оформлен в срок, а федерация в очередной раз ничего не знала, то слова Тутберидзе тоже стоит подвергнуть сомнению. По словам тренера, Косторная и Плющенко договорились о сотрудничестве еще в мае, никого не поставив в известность. Допустим, так и было — договорились. А что дальше? Разошлись по своим каткам, чтобы дождаться закрытия трансферного окна и уже после него объявить о переходе? Что-то не стыкуется.

Очевидно, решение Алёны было а) спонтанным, б) небеспричинным. Но если о её мотивах и станет известно достоверно, то точно не в ближайшее время. Мы уже рассматривали факторы, которые могли оказать влияние — травмы, деньги, конфликты и тренеры, однако сейчас интересно не «почему», а «как». Как Алёна будет выступать в новом сезоне?

Для переходов в ФФККР установлены определенные сроки: с 1 апреля по 31 мая, и Косторная в них, очевидно, не вписалась.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алена сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70», — сказал вчера Коган RT.

Случаи, когда спортсмен тренируется в одном клубе, а представляет другой, известны — та же Медведева по-прежнему остается ученицей «Самбо-70», хотя и занимается в Торонто у Брайана Орсера. Но ситуации имеют принципиальное отличие: в случае с Евгенией федерация была в курсе происходящего и принимала участие в организации перехода, а трансфер Косторной стал для них такой же новостью, как и для болельщиков. К тому же, учитывая открытый конфликт Плющенко с Тутберидзе, вряд ли «Ангелов» воодушевит перспектива такой работы.

А вот с переходом Михаила Коляды принципиальных отличий практически нет — он тоже пополнил группу Алексея Мишина уже летом, но федерация ограничилась лаконичным: «Мы не возражаем». Конечно, интерес к Коляде менее велик, поэтому и копать глубоко никто не стал. Неизвестно, когда были оформлены документы и как осуществлялся переход. Но то, что Коляда сорвался со сбора в Новогорске и вернулся в Питер для работы с Мишиным, намекает, что и его трансфер не был завершен в срок.

Сейчас против Косторной играют имя и достижения её тренера: обижать главного добытчика медалей у нас не принято. Но и сама Алёна уже может похвастаться как именем, так и достижениями: чемпионку Европы, как справедливо отметил Олег Овсянников, на улицу не выкинут. Несмотря на то, что трансферное окно уже закрыто, конечное решение будет принимать президиум, в котором заседает Елена Чайковская. И, как подчеркнул тот же Овсянников, пока еще не было случая, чтобы спортсмену такого уровня запретили сменить школу.