Аналитики букмекерских контор выявили фаворита Лиги Европы-2019/20, рестарт которой запланирован на среду, 5 августа.

По мнению экспертов, главным претендентом на трофей является «Манчестер Юнайтед». Если подопечные Сульшера завоюют кубок, сыграет ставка с коэффициентом 3.20. На то, что победителем Лиги Европы станет миланский «Интер», можно поставить за 6.50.

Победа «Байера» или «Вулверхэмптона» котируется за 7.00. Далее идет «Севилья», на успех которой ставят за 9.00. На «Шахтер» можно поставить за 16.00.

Самый большой коэффициент идет на победу ЛАСКа — 1000.0. Если еврокубок выиграет «Рейнджерс», сыграет ставка за 500.0.

Напомним, завтра в 19:55 «Копенгаген» примет «Истанбул», а «Шахтер» — «Вольфсбург». В 22:00 состоятся матчи «Интер» — «Хетфе» и «МЮ» — ЛАСК.