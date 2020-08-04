Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что следующий большой анонс на тему консоли нового поколения PlayStation 5 запланировали на август.

Напомним, PlayStation 5 сейчас находится в разработке. Это игровая приставка нового поколения от японской транснациональной корпорации Sony. Её разработка была официально подтверждена в октябре 2018 года, а первые подробности появились в прошлом апреле.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан ранее сообщал, что приставка должна поступить в продажу в конце 2020 года.