Подмосковные «Химки» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном, говорится на официальном сайте клуба.

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон. Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — гласит заявление «Химок».

Напомним, клуб еще 1 августа объявил об увольнении 51-летнего специалиста, однако сам Юран утверждал, что его удивило это заявление, так как он не подписывал никаких документов. По словам тренера, до окончания срока действия его контракта оставалось еще почти три года.

Под руководством Юрана «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также добрались до финала Кубка России. Новым главным тренером подмосковной команды будет Дмитрий Гунько — бывший руководитель академии московского «Спартака» Дмитрий Гунько.