Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что болельщики сине-бело-голубых точно смогут посетить матч за Суперкубок России. В пятницу, 7 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» «Зенит» встретится с «Локомотивом».

«Арена ЦСКА – это прекрасный стадион, я так понимаю, что около 15 тысяч зрителей при соблюдении дистанции может попасть на стадион. Наши болельщики тоже смогут приехать, это сто процентов, сейчас согласовываем квоту», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» оформил золотой дубль: выиграл и чемпионат, и Кубок России. Поэтому в матче за Суперкубок он сыграет с командой, занявшей второе место в РПЛ — московским «Локомотивом».