Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом» за Суперкубок России.

«Любой титул почетен, тем более, когда встречаются две лучшие команды страны. Мы должны взять реванш за прошлогоднее поражение, так что все готовятся очень серьезно», — сказал Медведев, слова которого приводит РИА «Новости».

Функционер добавил, что будет ждать от команд атакующий футбол, который порадует зрителей. Он отметил, что можно будет заполнить арену, учитывая социальную дистанцию.

Ранее Медведев сообщил, что на матче точно будут присутствовать болельщики «Зенита», сейчас клуб договаривается о квоте билетов.

Матч состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене».