Бывший голкипер мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс объявил о завершении профессиональной карьеры.

О том, что 39-летний футболист может уйти из спорта, сообщалось еще зимой. В мае прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ. Затем Икер выдвинул свою кандидатуру на выборы президента испанской федерации футбола, но впоследствии снял ее. Как сообщают СМИ, Касильяс намерен вернуться в «Реал» и стать советником президента клуба.

Голкипер является воспитанником «Реала», он защищал ворота мадридцев в период с 1998 по 2015 год. В составе «сливочных» он завоевал 18 трофеев, три из которых — в Лиге чемпионов. С «Порту», в котором Икер провел последние годы карьеры, футболист два раза выиграл чемпионат Португалии, а также взял Кубок и Суперкубок страны.