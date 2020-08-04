Алексис Оганян, муж знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс, продемонстрировал свои кулинарные навыки. Он испек блинчики, похожие на Серену и их дочь Олимпию.

На своей странице в «Инстаграме» Оганян поделился видео. «Подписывайтесь на мой кулинарный канал в YouTube. Я впервые делаю блинчики для Олимпии, которые похожи на неё и Серену. Именно испытывая такие сложности, мы растём», — написал муж теннисистки.

Напомним, Серена и Алексис поженились в ноябре 2017 года, церемония состоялась в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября 2017 года на свет появилась их дочь Олимпия.

Ранее экс-первая ракетка мира Уильямс подтвердила, что примет участие в новом хардовом турнире, который пройдёт в Лексингтоне (США) 10-16 августа.