Глава UFC рассказал, что не планирует лишать титула Джона Джонса

Американский чемпион захотел подраться с Фрэнсисом Нганну, но, по словам Даны Уайта, потребовал слишком большой гонорар за поединок. Джонс заявил, что Дана просто лжет, а Уайт предложил пройти тест на детекторе лжи. Джонс отметил, он уверен, что в конце концов руководство UFC поймет, что он особенный боец и пойдет ему навстречу. Дана Уайт в ответ заявил, что Джонс никогда не будет зарабатывать столько, сколько Хабиб.