Глава UFC рассказал, что не планирует лишать титула Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что в данный момент не планирует лишать Джона Джонса титула чемпиона промоушена в полутяжелом весе.
«Пока не планируем этого», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.
Ранее Джонс заявил, что не собирается выступать в UFC, пока не получит улучшенного контракта.
Американский чемпион захотел подраться с Фрэнсисом Нганну, но, по словам Даны Уайта, потребовал слишком большой гонорар за поединок. Джонс заявил, что Дана просто лжет, а Уайт предложил пройти тест на детекторе лжи. Джонс отметил, он уверен, что в конце концов руководство UFC поймет, что он особенный боец и пойдет ему навстречу. Дана Уайт в ответ заявил, что Джонс никогда не будет зарабатывать столько, сколько Хабиб.
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