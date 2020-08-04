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  • 15:33,  4 августа 2020
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Бокс/MMA
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Глава UFC рассказал, что не планирует лишать титула Джона Джонса

Глава UFC рассказал, что не планирует лишать титула Джона Джонса
Дана Уайт. Фото: Instagram.

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что в данный момент не планирует лишать Джона Джонса титула чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

«Пока не планируем этого», – сказал Уайт, слова которого приводит BJPenn.

Ранее Джонс заявил, что не собирается выступать в UFC, пока не получит улучшенного контракта.

Американский чемпион захотел подраться с Фрэнсисом Нганну, но, по словам Даны Уайта, потребовал слишком большой гонорар за поединок. Джонс заявил, что Дана просто лжет, а Уайт предложил пройти тест на детекторе лжи. Джонс отметил, он уверен, что в конце концов руководство UFC поймет, что он особенный боец и пойдет ему навстречу. Дана Уайт в ответ заявил, что Джонс никогда не будет зарабатывать столько, сколько Хабиб.

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