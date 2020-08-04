Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран приглашен в РФС для разъяснения ситуации с подмосковной командой и его скандальными заявлениями. Об этом сообщает Sport24.

Клуб еще 1 августа объявил об увольнении 51-летнего специалиста, однако сам Юран утверждал, что его удивило это заявление, так как он не подписывал никаких документов. По словам тренера, до окончания срока действия его контракта оставалось еще почти три года.

В клубе расставание с Юраном объяснили тем, что они не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. Тренер, в свою очередь, опроверг это и заявил о намерении обратиться с жалобой в УЕФА.

Под руководством Юрана «Химки» вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также добрались до финала Кубка России. Новым главным тренером подмосковной команды будет Дмитрий Гунько — бывший руководитель академии московского «Спартака» Дмитрий Гунько.