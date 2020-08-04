Полузащитник ЦСКА Никола Влашич вновь признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам июля.

В прошедшем месяце Влашич отыграл все пять мачей армейцев и записал на свой счет голы в ворота «Ахмата», «Локомотива» и «Оренбурга». В голосовании Никола набрал 55% голосов.

Второе место занял защитник Игорь Дивеев, за которого проголосовали 9% опрошенных. Третьим стал хавбек Константин Марадишвили, его поддержали 6% участников.

В сезоне-2019/20 Влашич стал игроком месяца четыре раза: в ноябре, декабре, июне и июле.

Напомним, Влашич защищает цвета ЦСКА с 2018 года, он присоединился к столичному клубу на правах аренды из «Эвертона». Прошлым летом армейцы выкупили игрока за 15,7 миллионов евро и заключили с ним контракт на пять лет.