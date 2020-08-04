Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о возможной отставке Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

Слова Медведева цитирует портал «Чемпионат». Гендиректор «Зенита» отметил, что не видит оснований для таких обсуждений, тем более, клубы единодушно переизбрали Прядкина на этот пост.

«Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий», — заявил Медведев, подчеркнув, что сейчас очень непростое время и у кого-то могут быть недовольства в связи с возобновлением чемпионата.

«Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС», — заключил Медведев.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Сергея Прядкин может покинуть пост главы РПЛ. Его он занимает с 2007 года.